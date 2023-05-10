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  • Как абитуриенту стать на военный учет, если он находится заграницей: без этого не примут в украинский вуз

Как абитуриенту стать на военный учет, если он находится заграницей: без этого не примут в украинский вуз

Сегодня 12:44
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Военнообязанным абитуриентам необходимо стать на учет в 17 лет. Без приписного или военного билета они не могут поступить в вуз. Такие правила были введены в Украине в конце прошлого года. Учебные заведения перед принятием должны обязательно проверить наличие этих документов у поступающего. И если их нет – ему могут отказать в принятии на учебу.
Новости Днепра про Как абитуриенту стать на военный учет, если он находится заграницей: без этого не примут в украинский вуз

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Для тех абитуриентов, которые сейчас находятся за границей, но планируют подавать документы на поступление в украинский вуз Министерство образования и науки дало возможность отсрочки в получении приписного и постановлении на военный учет.

Так, в пояснительном документе говорится, что поступающие, которые из-за объективных причин не могут подать в учебные заведения образования военно-учетные документы могут сделать это до 31 марта 2024 года. Если этого не сделать – студент будет отчислен.

Такая «отсрочка» доступна тем, кто сейчас находится за границей либо на временно оккупированных территориях или там, где ведутся боевые действия. Предоставляется она студентам и абитуриентам мужского пола, рожденных в период с 2003 по 2006 годы при условии, что они находятся на консульском учете.

Как студенту стать на учет

Для взятия на военный учет призывнику при себе нужно иметь такие документы: паспорт или свидетельство о рождении, копия диплома, свидетельства или справка об образовании, справку о составе семьи, характеристику с места учебы. Если военнообязанный уже получает образование в вузе – справку о том, на каком курсе он учится, фотографии размером 3 на 4 – 4 штуки, медицинскую справку и данные о прививках. Все это нужно принести в территориальный центр комплектования по месту прописки и получить там приписное.

Студентки медицинских вузов ставятся на учет во время обучения на 5 курсе вуза.

 

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Новости Днепра про Как абитуриенту стать на военный учет, если он находится заграницей: без этого не примут в украинский вузУкраїнська Новости Днепра про Как абитуриенту стать на военный учет, если он находится заграницей: без этого не примут в украинский вузРусский

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