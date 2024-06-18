Как 50 лет назад в Днепре выглядело легендарное кафе «Пингвин»: металлические креманки и урны в виде морских птиц

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядело легендарное кафе и что там можно было попробовать.
Кафе находилось в одной из «сталинок», неподалеку современной улицы Сечевых Стрельцов. Из-за особенностей строения здания летом в помещении было не жарко.
Посетителям на выбор предоставлялась возможность сидеть за обычными столикам либо на диванчиках у стены.
«Шикарное было кафе. Интерьер красивый, стилизованный под айсберг и вкуснейшее мороженое», — делится воспоминаниями в социальной сети Facebook житель Днепра Сергей Драган.
В заведении продавали мороженое самых разных вкусов: от пломбира до фруктового. Подавали его в креманках – пластиковых и металлических, добавляя в десерт сухофрукты и орехи, а сверху поливали сиропом. На выбор было много вкусов – от малинового до айвового.
«Очень хорошо помню это кафе. У входа у дверей стояли урны для мусора в виде пингвинов с открытым ртом. Мороженое было по карману и очень вкусное. Особенно пломбир с вареньем из желтой черешни», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Елена Радченко.
Также тут подавали молочные коктейли с мороженым и сиропами, различные соки, пирожные, а для тех, кто хотел чего-то более сытного – бутерброды.
Чуть позже вывески в кафе модернизировали и они «заманивали» посетителей светящимися по вечерам буквами.
фото: В. Путий, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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