Как 50 лет назад в Днепре выглядело легендарное кафе «Пингвин»: металлические креманки и урны в виде морских птиц

Кафе «Пингвин» открылось в Днепре более 50 лет назад – в начале 1970-х годов. За все время своей работы оно несколько раз меняло место расположения. Сначала находилось у памятника Славы, а позже – «переехало» на центральный проспект. Кафе было любимым местом сладкоежек – тут продавали мороженое с добавлением в него сиропов, молочные коктейли, соки, пирожные.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядело легендарное кафе и что там можно было попробовать.

Кафе находилось в одной из «сталинок», неподалеку современной улицы Сечевых Стрельцов. Из-за особенностей строения здания летом в помещении было не жарко.

Посетителям на выбор предоставлялась возможность сидеть за обычными столикам либо на диванчиках у стены.

«Шикарное было кафе. Интерьер красивый, стилизованный под айсберг и вкуснейшее мороженое», — делится воспоминаниями в социальной сети Facebook житель Днепра Сергей Драган.

В заведении продавали мороженое самых разных вкусов: от пломбира до фруктового. Подавали его в креманках – пластиковых и металлических, добавляя в десерт сухофрукты и орехи, а сверху поливали сиропом. На выбор было много вкусов – от малинового до айвового.

«Очень хорошо помню это кафе. У входа у дверей стояли урны для мусора в виде пингвинов с открытым ртом. Мороженое было по карману и очень вкусное. Особенно пломбир с вареньем из желтой черешни», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Елена Радченко.

Также тут подавали молочные коктейли с мороженым и сиропами, различные соки, пирожные, а для тех, кто хотел чего-то более сытного – бутерброды.

Чуть позже вывески в кафе модернизировали и они «заманивали» посетителей светящимися по вечерам буквами.

фото: В. Путий, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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