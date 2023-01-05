Как 5 января в Днепре будут курсировать технические рейсы электротранспорта

Как сообщили в горсовете, 5 января 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
Троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всего 36 транспортных средств;
Трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17. Всего 41 вагон трамвая.
Всего на маршруты электротранспорта вышли 77 единиц подвижного состава.
Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.
Также по городу работает 90 автобусных маршрутов, обслуживающих 786 транспортных средств (из них 150 – автобусы большой вместимости).
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