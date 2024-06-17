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Как 40 лет назад в Днепре выглядели речные «маршрутки»: ходили раз в час

Сегодня 12:52
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В Днепре несколько десятилетий подряд людей с правого на левый берег, на острова для отдыха, на турбазы и детские лагеря и даже в другой город перевозили речные трамвайчики. На самом деле у каждой такой «маршрутки» были свои имена: «Ракета», «Метеор», «Восход»,  «Чайка», «Катран», но называли их общим словом «речные трамвайчики».

Новости Днепра про Как 40 лет назад в Днепре выглядели речные «маршрутки»: ходили раз в час

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядели речные трамвайчики в Днепре.

Первые речные трамвайчики появились у набережной Днепра в начале 1960-х годов. Назывались они «Ракеты». Их особенностью было то, что пассажиры могли сидеть даже на открытой площадке на корме. Вместе с ними по реке курсировали «Метеоры» и после «Восходы».

Новости Днепра про Как 40 лет назад в Днепре выглядели речные «маршрутки»: ходили раз в час

«В 1983 году я впервые совершила вояж на «Ракете». Мы ехали с мужем из Днепра в Верхнеднепровск. Находились на верхней палубе под открытым небом! Это было так классно, просто незабываемо! А сейчас еду через мост, смотрю и вспоминаю!», — вспоминает в социальной сети Facebook  жительница Днепра Елена Радченко.

Новости Днепра про Как 40 лет назад в Днепре выглядели речные «маршрутки»: ходили раз в час

Расстояние в 500 км речные «маршрутки» преодолевали за 8-12 часов в зависимости от модификации. Речные трамвайчики развивали скорость в среднем до 90 км/час, ничуть не уступая автобусам. Чтобы они могли «летать» с такой скоростью по воде на трамвайчиках стояло несколько двигателей по мощности чуть уступавшие самолетным.

Новости Днепра про Как 40 лет назад в Днепре выглядели речные «маршрутки»: ходили раз в час

«Очень удобный транспорт. В 1970-х годах мы просто брали билеты и ездили отдыхать в Запорожье. «Ракеты» ходили каждый час», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Сергей Драган.

Прокатиться по реке можно было не только в другой город, но и на острова: Шевский, Монастырский, Зеленый — тут проводили выходные и приезжали с ночевкой с палатками.

Новости Днепра про Как 40 лет назад в Днепре выглядели речные «маршрутки»: ходили раз в час

Количество речных трамвайчиков на Днепре уменьшилось во второй половине 1980-х годов. Суда потребляли слишком много топлива, с развитием транспортных сетей и увеличением личного автотранспорта курсирование таких «Ракет» и «Метеоров» было экономически не выгодно, людям стало легче добираться до места назначения другими видами транспорта, а цена на билеты на речные трамвайчики была не рентабельной. Со временем их перестали выпускать. В середине 1990-х годов их еще можно было редко увидеть на реке, но с началом нового тысячелетия они вовсе перестали ходить.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Как 40 лет назад в Днепре выглядели речные «маршрутки»: ходили раз в часУкраїнська Новости Днепра про Как 40 лет назад в Днепре выглядели речные «маршрутки»: ходили раз в часРусский

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