Как 40 лет назад в Днепре выглядел популярный пивбар «Минутка», который все называли «Канаткой»

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, где находился, как выглядел пивбар «Минутка» и что там подавали кроме пива.
Пивной бар «Минутка» находился возле терминала канатной дороге на «материке». И хотя у заведения была свое «официальное» название, в народе его прозвали «Канатка» за близость к месту расположения «воздушной» дороги.
Среди посетителей было много студентов близлежащих вузов. «Канатка» находилась недалеко от корпусов учебных заведений. К пиву в баре можно было заказать рыбу, раков или «сковородку с жареным мясом».
«Коронным блюдом этого бара была именно «сковородка». Но позволить ее себе можно было только после получения стипендии. Когда денег было мало – все заказывали вяленую рыбу, когда получали стипендию – «сковородку». Мясо было очень сочным и мне кажется, я до сих пор помню его вкус», — вспоминает житель Днепра Анатолий Епифанов.
Провести время за бокалом пива можно было как в помещении бара –небольшом павильоне с витринными стеклами и железной крышей, так и на открытой площадке в тени деревьев – там в теплое время года стояли столы и стулья.
В 1990-х годах «Минутку»-«Канатку» перестроили. В ассортименте появились различные крепкие алкогольные напитки, но исчезло разливное пиво. Но со временем исчез и сам павильон, когда-то называвшийся «Минуткой».
фото А. Клюквин, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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