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  • Как 40 лет назад в Днепре выглядел популярный пивбар «Минутка», который все называли «Канаткой»

Как 40 лет назад в Днепре выглядел популярный пивбар «Минутка», который все называли «Канаткой»

Сегодня 15:26
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В 1980-х годах особой популярностью в Днепре пользовались пивбары.  В городе было несколько популярных «точек» о которых до сих пор помнят многие горожане.

Новости Днепра про Как 40 лет назад в Днепре выглядел популярный пивбар «Минутка», который все называли «Канаткой»

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, где находился, как выглядел пивбар «Минутка» и что там подавали кроме пива.

Пивной бар «Минутка» находился возле терминала канатной дороге на «материке». И хотя у заведения была свое «официальное» название,  в народе его прозвали «Канатка» за близость к месту расположения «воздушной» дороги.

Среди посетителей было много студентов близлежащих вузов. «Канатка» находилась недалеко от корпусов учебных заведений. К пиву в баре можно было заказать рыбу, раков или «сковородку с жареным мясом».  

«Коронным блюдом этого бара была именно «сковородка». Но позволить ее себе можно было только после получения стипендии. Когда денег было мало – все заказывали вяленую рыбу,  когда получали стипендию – «сковородку». Мясо было очень сочным и мне кажется, я до сих пор помню его вкус», — вспоминает житель Днепра Анатолий Епифанов.

Новости Днепра про Как 40 лет назад в Днепре выглядел популярный пивбар «Минутка», который все называли «Канаткой»

Провести время за бокалом пива можно было как в помещении бара –небольшом павильоне с витринными стеклами и железной крышей, так и на открытой площадке в тени деревьев – там в теплое время года стояли столы и стулья.

В 1990-х годах «Минутку»-«Канатку» перестроили. В ассортименте появились различные крепкие алкогольные напитки, но исчезло разливное пиво. Но со временем исчез и сам павильон, когда-то называвшийся «Минуткой».

фото А. Клюквин, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Как 40 лет назад в Днепре выглядел популярный пивбар «Минутка», который все называли «Канаткой»Українська Новости Днепра про Как 40 лет назад в Днепре выглядел популярный пивбар «Минутка», который все называли «Канаткой»Русский

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