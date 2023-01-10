Как 10 января работает общественный транспорт Днепра

Сегодня 10 января на технические рейсы электротранспорта планируется выпустить 37 троллейбусов и 48 вагонов трамвая. Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Если ничего не изменится и будет напряжение на тяговых подстанциях, то с 16:00 до 21:00 будут курсировать следующие маршруты:
троллейбусы: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20
трамваи: 1, 5, 9, 11, 12, 15.
Однако начинаются аварийные отключения света, поэтому ситуация может измениться.
По городу работает 90 автобусных маршрутов, обслуживающих 785 транспортных средств (из них 150 — автобусы большой вместимости).
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