Каховская ГЭС полностью разрушена, – Укргидроэнерго

Как сообщили в Укргидроэнерго, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.
По состоянию на 9.00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления.
Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала «подкормку» для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели, – отметили в Укргидроэнерго.
Президент Украины созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины. Укргидроэнерго пока продолжает анализировать ситуацию.
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