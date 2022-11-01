Кабмин уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза, — нардеп

Кабинет министров уволил Юрия Витренко с должности главы «Нафтогаза». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Гончаренко отметил, что новым главой Нефтегаза станет нынешний министр регионального развития Алексей Чернышев.
Кабмин проголосовал единогласно – это говорит, что Витренко сняли не совсем из-за результатов, а из-за политической воли, — уточнил нардеп.
Напомним, недавно СМИ сообщали о том, что глава «Нафтогаза» Юрий Витренко написал заявление об увольнении.
Гендиректор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко был назначен на должность 28 апреля прошлого года после увольнения предыдущего руководителя – Андрея Коболева. Через год правительство переназначило Витренко на эту должность.
В начале сентября Reuters сообщало, что Юрий Витренко готов уйти в отставку, если это поможет убедить инвесторов поддержать предложение о реструктуризации долга компании.
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Яна Юхименко
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