Кабмин утвердил новые правила военного учета в Украине: подробности

Кабмин принял постановление №1487, которым утвержден новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Согласно постановлению, зарубежные дипломатические учреждения Украины должны:
Призывники, военнообязанные и резервисты, выезжающие за границу сроком до трех месяцев, с военного учета не снимаются.
Снятие с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, которые планируют выехать за границу более чем на три месяца, осуществляется после личного прибытия их в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки с документами, что подтверждают выезд за границу.
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