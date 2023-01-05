Кабмин утвердил новые правила военного учета в Украине: подробности

Кабмин утвердил новые правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Кабмин принял постановление №1487, которым утвержден новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно постановлению, зарубежные дипломатические учреждения Украины должны:

способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);

вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете, по списку. Список должен храниться в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в течение пяти лет;

информировать граждан, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

сообщать в 7-дневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения их на военном учете .

Призывники, военнообязанные и резервисты, выезжающие за границу сроком до трех месяцев, с военного учета не снимаются.

Снятие с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, которые планируют выехать за границу более чем на три месяца, осуществляется после личного прибытия их в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки с документами, что подтверждают выезд за границу.

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