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Кабмин разрешил выезд за границу военнообязанным: кому именно

Сегодня 08:00
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Кабинет Министров снял ограничения на выезд за границу военнообязанных, родственники которых погибли или пропали без вести во время участия в АТО.

Новости Днепра про Кабмин разрешил выезд за границу военнообязанным: кому именно

Соответствующие изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины по инициативе Минветеранов внесены на заседании Кабмина 11 августа.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Военнообязанные граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции (АТО), смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения, – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие изменения внесли в Правила пересечения государственной границы, чтобы избежать несправедливого ограничения прав членов семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время непосредственного участия в АТО.

Напомним, ранее мы писали, что мужчины в Украине могут отказаться от мобилизации: в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

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