Кабмин назначил нового главу «Укрзализныци»

«Назначить с 23 марта 2023 г. председателем правления акционерного общества «Украинская железная дорога» Лященко Евгения Анатольевича сроком на два года», — говорится в распоряжении.

Уволив его с занимаемой должности в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины.

Об этом сообщают в распоряжении Кабинета министров Украины.

Сегодня, 21 марта, правительство назначило нового главу "Укрзализныци" - им стал Евгений Лященко.

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