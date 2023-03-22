Кабмин назначил нового главу «Укрзализныци»

Об этом сообщают в распоряжении Кабинета министров Украины.
По решению правительства, полномочия бывшего председателя правления акционерного общества «Украинская железная дорога» Александра Камышина досрочно прекратили.
Уволив его с занимаемой должности в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины.
Вместо этого Кабмин назначил председателем правления «Укрзализныци» Лященко.
«Назначить с 23 марта 2023 г. председателем правления акционерного общества «Украинская железная дорога» Лященко Евгения Анатольевича сроком на два года», — говорится в распоряжении.
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