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  • К жителю Каменского, который призывал бить ракетами по СБУ и МВД, наведались силовики

К жителю Каменского, который призывал бить ракетами по СБУ и МВД, наведались силовики

Сегодня 15:49
просмотров

Житель Каменского призвал пускать ракеты по правоохранителям.

Новости Днепра про К жителю Каменского, который призывал бить ракетами по СБУ и МВД, наведались силовики

Об этом сообщили в областном управлении СБУ.

На днях в соцсетях появилась информация о мужчине, который призвал россиян бить ракетами по админзданиям стражей порядка на Днепропетровщине. Это произошло после дерзкого удара по главному зданию СБУ в Днепре, когда одна из ракет разрушила стену сооружения в центре города, а другая попала в жилой дом.

Как сообщили в СБУ, на своей Instagram-странице житель Каменского одобрил удар по админзданию в Днепре. Впоследствии он записал второе видеообращение, где подтвердил свое авторство в сообщении и призвал продолжить ракетные обстрелы построек, где работают правоохранители.

Новости Днепра про К жителю Каменского, который призывал бить ракетами по СБУ и МВД, наведались силовики

Силовики отследили местонахождение вражеского агитатора и пришли к нему с обысками. При проведении следственных действий у каменчанина изъяли телефон, на который он записывал свои видео.

В рамках уголовного производства пророссийскому агитатору сообщено о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Теперь мужчина под стражей. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

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Новости Днепра про К жителю Каменского, который призывал бить ракетами по СБУ и МВД, наведались силовикиУкраїнська Новости Днепра про К жителю Каменского, который призывал бить ракетами по СБУ и МВД, наведались силовикиРусский

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