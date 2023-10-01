К жителю Днепра пришел в гости ядовитый паук

Мешканець Дніпра зловив отруйного павука, який "гуляв" по стіні його домівки.

Мужчина поймал опасного паука в банке, а впоследствии отпустил.

Здравствуйте, вчера ночью обнаружил на стене дома вот такого красавца, — написал мужчина в соцсети.

Судя по фото, это паук-волк или мызгирь.

Это спокойные хищники, которые могут напасть на человека только для самозащиты.

Укусы мозга вызывают зуд и покраснение кожи. Они приносят большую пользу людям и убивают вредных насекомых.

Если увидите рядом с собой такого паучка, не надо его убивать, лучше просто пройти мимо.

Недавно мы писали, что на Днепропетровщине заметили опасный паук, от укуса которого немеет все тело.

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