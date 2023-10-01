К жителю Днепра пришел в гости ядовитый паук

Мужчина поймал опасного паука в банке, а впоследствии отпустил.
Здравствуйте, вчера ночью обнаружил на стене дома вот такого красавца, — написал мужчина в соцсети.
Судя по фото, это паук-волк или мызгирь.
Это спокойные хищники, которые могут напасть на человека только для самозащиты.
Укусы мозга вызывают зуд и покраснение кожи. Они приносят большую пользу людям и убивают вредных насекомых.
Если увидите рядом с собой такого паучка, не надо его убивать, лучше просто пройти мимо.
Недавно мы писали, что на Днепропетровщине заметили опасный паук, от укуса которого немеет все тело.
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