К Земле впервые за 50 000 лет приблизится «зеленая комета»: где смотреть

По словам ученых, комета ZTF приблизится к нашей планете на расстояние в 42 миллиона километров 1 февраля. Это составляет примерно треть расстояния между Землей и Солнцем.
Зеленая комета, последний раз проходившая через внутреннюю Солнечную систему около 50 000 лет назад, будет самой яркой именно сегодня.
При близком прохождении комета можно увидеть невооруженным глазом, как слабое зеленое свечение в темных местах неба. Ожидается, что она будет оставаться видимой в течение месяца.
Комету можно увидеть в северной части неба, но для этого нужно чистое небо и бинокль или телескоп. Или это можно сделать из дома, правда онлайн.
Проект «Виртуальный телескоп» организует прямую трансляцию, которая начнется в 23.00 по восточному времени 1 февраля. Доступ к ней можно получить на их веб-сайте или на YouTube-канале.
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