К Земле приближается 30 тысяч астероидов: стоит ли бояться

Сеть станций, наблюдающих за астроидами была развернута специалистами NASA еще в 2004 году. Тогда также существовала вероятность, что с Землей может столкнуться огромный астероид. С тех пор ученые имеют возможность наблюдать за всеми потенциально опасными космическими объектами и вовремя реагировать на возможную угрозу.
Отметим, астероиды регулярно «атакуют» нашу планету. Так, в мае этого года к Земле приближался астроид в четыре раза превышающий размер 102- этажного американского небоскреба Empire State Building, но он пролетел на расстоянии около 4 млн км от Земли. Это был самый большой астроид, приближавшийся к нашей планете за все первое полугодие 2022 года. Средняя скорость космического объекта была около 76 тыс км в час, что в 20 раз быстрее пули.
Чтобы защитить Землю от больших астероидов, NASA еще в 2021 году запустило космический зонд Double Asteroid Redirection Test или DART, главная задача которого была защитить Землю от астероидов. Первое тестирование корабля было «проведено» в конце сентября, когда DART столкнулся с астероидом по имени «Диморф» и размером в 150 метров. Сделано это было специально, чтобы понять, насколько зонд может помочь в защите Земли. При этом разработка инженеров NASA разбилась, а сам астроид изменил траекторию движения и распался на мелкие кусочки. Для Земли «Диморф» был не опасен, и зонд разбил его просто в качестве эксперимента. Ученые пришли к выводу, что DART разбивает астероид и при этом траектория движения последнего меняется не очень сильно, а осколки могут выпасть на Землю метеоритным дождем не опасным для человечества.
Зонд DART это лишь часть разработки, призванной «патрулировать» Земную орбиту и защищать ее от астероидов. Предполагается, что в 2024 году «разбираться» с астроидами будет еще один исследовательский аппарат – зонд HERA. Он будет заниматься изучением анализа астроида после его столкновения с DART.
Что же касается 30 тыс астероидов, которые приближаются к Земле, то эксперты предполагают, что около 15 тыс из них еще предстоит открыть и изучить. Некоторые из них могут оказаться потенциально опасными в будущем. NASA разрабатывает миссию по защите от такой угрозы из космоса.
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