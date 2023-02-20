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К Украине движется циклон Willy: в Днепре будет бушевать непогода

Сегодня 16:09
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В Днепре будут дожди и шквальный ветер.

Новости Днепра про К Украине движется циклон Willy: в Днепре будет бушевать непогода

По словам известной синоптикини Наталки Диденко, во вторник Украину накроет циклон Willy. Он принесет потепление, однако почти всю территорию страны накроют дожди со снегом. В течение суток столбики термометров будут колебаться от +3 до +9, а на юге и западе возможно и +13. Морозы будут, но только на востоке Украины и в ночное время.

Характерный синоптический признак завтрашнего дня – сильный ветер со штормовыми порывами, который уже сегодня неплохо так гуляет во многих областях, – отметила Наталья Диденко.

Этот ветер будет срывать предметы с крыш, ломать деревья и нагибать билборды, поэтому осторожнее.

Что касается Днепра, то мы оказались на перекрестке разных атмосферных фронтов. Сегодня ночью нас ждут заморозки, но завтра днем воздух прогреется до +6. Впрочем, это ненадолго, уже в четверг днем будет мороз до -3 градусов.

Новости Днепра про К Украине движется циклон Willy: в Днепре будет бушевать непогода

По словам синоптикини, такая нестабильная погода – признак того, что весна близко, поэтому ждать осталось недолго.

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Новости Днепра про К Украине движется циклон Willy: в Днепре будет бушевать непогодаУкраїнська Новости Днепра про К Украине движется циклон Willy: в Днепре будет бушевать непогодаРусский

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