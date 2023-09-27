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К НМТ-2024 добавят еще один обязательный предмет

Сегодня 17:14
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Новости Днепра про К НМТ-2024 добавят еще один обязательный предмет

Национальный мультипредметный тест в 2024 году будет состоять из четырех предметов, три из которых обязательны и один – на выбор. В перечень обязательных предметов добавлена история Украины (ранее обязательными были только украинский язык и математика).

Об этом сообщил Оксен Лисовой, министр образования и науки Украины.

По его словам, программа тестирования по истории Украины будет охватывать только период XVI – ХХІ веков.

Также министр рассказал, как будет проходить само тестирование.

Все предметы будут сдавать в течение одного дня с перерывом. 2 предмета по 60 мин, перерыв и еще 2 предмета по 60 мин. Это действительно может быть тяжело. Но почему так? Потому что это дает возможность школьнику явиться в пункт тестирования только один раз. Не нужно дважды тратить время на дорогу, особенно актуально это для тех, кто вынужден ехать в соседний населенный пункт. Безопасность и равные условия – наш приоритет, – отметил министр.

Кроме того, он добавил, что в 2024 году государственную итоговую аттестацию в 9 и 11 классах еще не будут проводить.

В то же время Украинский центр оценивания качества образования планирует провести пилотное тестирование в некоторых 4-х классах. Важно, что это никак не повлияет на дальнейшее обучение школьников. Аттестация нужна для мониторинга качества образования и в случае необходимости – корректировки образовательной политики, – написал Лисовой.

Новости Днепра про К НМТ-2024 добавят еще один обязательный предмет

Подробнее в видео:

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