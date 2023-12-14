К народному мемориалу на Победе продолжают нести новые игрушки: появились и боксерские перчатки

Туда все желающие приносили игрушки и цветы, а также зажигали лампадки в память о погибших во время ракетного удара 14 января 2023 года.
Небезразличные жители в тот же день убрали все сгоревшее, со временем сюда стали приносить новые игрушки, цветы, флаги. С каждым днем их все больше.
Также горожане принесли боксерские перчатки и грушу – в память об известном тренере по боксу Михаилу Кореновскому, которого тоже убила российская ракета.
Помним всех, кто погиб в тот страшный день…
Отметим, по факту поджога полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре приступили к демонтажу двух подъездов дома №118 на Набережной Победы, в который попала ракета.
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