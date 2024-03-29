К каким врачам жители Днепра могут попасть на бесплатную консультацию без направления

Полезная информация!

Обычно, чтобы попасть на бесплатную консультацию к врачу-специалисту, жителям Днепра нужно иметь электронное направление.

Но к некоторым специалистам можно обратиться даже без направления, и этот визит покроет Программа медицинских гарантий.

Это:

акушер-гинеколог;

психиатр;

психолог;

нарколог;

фтизиатр;

педиатр;

лечащий врач, у которого пациент или пациентка с хроническим заболеванием находится под медицинским наблюдением.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Отмечается, что, чтобы получить бесплатную консультацию, необходимо обратиться в то медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ по пакету «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях» и соответствующего специалиста.

Узнать контакты ближайшего заведения с договором можно в контакт-центре НСЗУ по телефону 16-77. Работает ли в больнице необходимый вам врач-специалист, можно спросить, позвонив непосредственно в медучреждение, — добавили в МОЗ.

Напомним, ранее мы писали, как жители Днепра могут обжаловать решение МСЭК: инструкция.

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