К каким врачам жители Днепра могут попасть на бесплатную консультацию без направления

Обычно, чтобы попасть на бесплатную консультацию к врачу-специалисту, жителям Днепра нужно иметь электронное направление.
Но к некоторым специалистам можно обратиться даже без направления, и этот визит покроет Программа медицинских гарантий.
Это:
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Отмечается, что, чтобы получить бесплатную консультацию, необходимо обратиться в то медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ по пакету «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях» и соответствующего специалиста.
Узнать контакты ближайшего заведения с договором можно в контакт-центре НСЗУ по телефону 16-77. Работает ли в больнице необходимый вам врач-специалист, можно спросить, позвонив непосредственно в медучреждение, — добавили в МОЗ.
Напомним, ранее мы писали, как жители Днепра могут обжаловать решение МСЭК: инструкция.
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