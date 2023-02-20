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К годовщине вторжения: Укрпочта выпустит марку «ПТН ПНХ!» с граффити Бэнкси

Сегодня 13:49
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К годовщине полномасштабного вторжения "Укрпочта" выпустит почтовую марку "ПТН ПНХ!", где изображен один из граффити уличного художника Бэнкси.

Новости Днепра про К годовщине вторжения: Укрпочта выпустит марку «ПТН ПНХ!» с граффити Бэнкси

Приобрести ее можно будет с 24 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На почтовой марке изображен один из семи граффити Бэнкси, которые художник создал анонимно в Украине в 2022 году. На граффити, которое изобразил Бэнкси на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области, дзюдоиста отправляют в нокаут.

Новости Днепра про К годовщине вторжения: Укрпочта выпустит марку «ПТН ПНХ!» с граффити Бэнкси

Новая марка благотворительная, а каждый, кто приобретет ее, станет участником благотворительного проекта. Марочный лист обойдется в 180 гривен, из которых 42 грн будут благотворительным взносом.

Тираж будет составлять 1,5 млн экземпляров или 250 тысяч марочных листов.

Кроме марок, будет выпущен конверт «Первый день», художественный конверт, карточка и тематический свитшот.

Новости Днепра про К годовщине вторжения: Укрпочта выпустит марку «ПТН ПНХ!» с граффити Бэнкси

Новости Днепра про К годовщине вторжения: Укрпочта выпустит марку «ПТН ПНХ!» с граффити Бэнкси

Напомним, ранее мы писали, что известный британский художник нарисовал гимнастку на разрушенном здании в Бородянке.

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Новости Днепра про К годовщине вторжения: Укрпочта выпустит марку «ПТН ПНХ!» с граффити БэнксиУкраїнська Новости Днепра про К годовщине вторжения: Укрпочта выпустит марку «ПТН ПНХ!» с граффити БэнксиРусский

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