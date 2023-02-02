К годовщине вторжения россия может начать наступление на двух направлениях, – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что россия может начать новое наступление на двух направлениях примерно 24 февраля.

Об этом он сказал в эфире французского телеканала BFM TV.

По словам Резникова, сейчас, спустя почти год войны, Украина не может потерять инициативу на фронте.

Учитывая, что они (россияне, – ред.) живут символизмом, они попытаются что-то сделать примерно 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага, – оценил возможность нового нападения Алексей Резников.

Он также отметил, что кремль ранее официально заявил о мобилизации 300 тысяч солдат. Хотя на самом деле это может быть 500 тысяч.

Официально заявлено 300 тысяч, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше, – заявил министр.

По мнению Алексея Резникова, российские войска могут попытаться наступать на двух направлениях – это может быть Донбасс и юг.

Это сценарий, к которому готовится Киев, который побуждает президента Владимира Зеленского просить еще больше вооружения у союзников по НАТО.

Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно быстрее. Вот почему нам нужно оружие, чтобы сдерживать врага. На войне все решает инициатива, – сказал Алексей Резников.

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