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В Днепр пришли арктические морозы: когда снова потеплеет

Сегодня 13:28
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В Днепре в ближайшие дни будет настоящая морозная зима.

Новости Днепра про В Днепр пришли арктические морозы: когда снова потеплеет

Как сообщил известный синоптик Игорь Кильбачич, в Украину пришли арктические морозы.

По его словам, в четверг, 9 февраля, в Украине будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -13…-8°С, днем -6…-1°С. В Карпатах и Прикарпатье ночью -22…-17 °С, днем -9…-4 °С.

Что касается Днепра, то в нашем городе сегодня ночью температура воздуха опустится до -10 градусов мороза. Из хорошего – на улице будет солнечно. Такие холода продержатся до выходных. Уже в субботу значительно потеплеет.

Со следующей недели в Днепре будет небольшая оттепель и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, температура воздуха прогреется до +2.

Напомним, ранее в ДТЭК анонсировали увеличение количества отключений из-за морозов.

Новости Днепра про В Днепр пришли арктические морозы: когда снова потеплеет

 

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