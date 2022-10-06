Шли первыми: днепровские десантники рассказали, как освобождали Лиман

Днепровские десантники Сичеславской бригады были первыми хто заходил в Лиман и заставивил россиян оттуда бежать.

Бойцы рассказывают, что было очень тяжело, бой длился почти неделю. Враг бил по ним из артиллерии. Однажды пришлось почти сутки вжиматься в землю и терпеть прилеты по их позициям. Однако после этого они поднимались и заставляли бояться уже оккупантов.

Сичеславские десантники пробивали дорогу украинской армии, и первыми заходили, чтобы штурмовать вражеские позиции. После этого в город заходила пехота.

Выезжаем и встречаем противника в лоб, – рассказывает один из военных в сюжете ТСН.

После сверхтяжелых боев бойцам удалось не только вытеснить врага на другие позиции, но и окружить его с трех сторон. Военные говорят, что после такого давления со стороны украинских сил, россияне уже не хотели сражаться, а бежали сломя голову.

Отметим, что Лиман – важный город, ведь возвращение его под контроль Украине, открывает дорогу к деоккупации Луганщины. Напомним, о том, что украинские бойцы прорвали оборону россиян в Лимане, стало известно 1 октября. Позже минуубийства России заявили о том, что вывели оттуда войска.

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