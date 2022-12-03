«Йолка» будет: в Днепре вместо живой елки к Новому году украсят кипарисовик

Праздничная елка будет, но в днепровском ботсаду.

Как рассказали сотрудники ботанического сада ДНУ, в городе будет новогодняя елка. В этом году снова украсят кипарисовик Лавсона на Самшитовой аллее.

Как и в прошлом году, украшать кипарисовик будут посетители. 18 декабря вход на территорию ботсада – бесплатный. Днепряне смогут прогуляться по саду, посетить оранжерею (за дополнительную плату) и купить новогодний сувенир, который сделали собственными руками сотрудники заведения.

Украшения на елку можно приносить с собой или приобрести в выставочном павильоне, где будет проходить выставка-продажа комнатных растений и новогодних украшений. Согреться чаем можно будет на первом этаже.

В этом году посетители ботсада снова могут приносить корм для птиц и белочек. Подойдет несоленые и жареные семечки подсолнечника или тыквы, пшеница, овсо, просо. Можно взять с собой орехи, сухофрукты или несоленое сало.

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