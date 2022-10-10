Из Днепра вытащили тела двух рыбаков в легковом автомобиле

57-летний и 58-летний мужчины уехали на автомобиле одного из них рыбачить на реку Днепр. Они последний раз выходили на связь со своим товарищем 20 сентября. Мужчины были выпившие. 3 октября их жены заявили об исчезновении и рыбаков стали искать. Тела мужчин нашли в легковушке, которую извлекли из реки.
Полицейские установили, что смерть мужчин была несчастным случаем. Они выпивали в машине, автомобиль на скорости съехал реку. Рыбаков заблокировало в легковушке, они не смогли открыть дверь и выбраться из ловушки.
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