Хижина дяди Тома: на Победе бездомные обустроили на набережной жилье

На набережной бездомные обустроили собственную хижину.

На набережной бездомные обустроили собственное жилье. В зарослях возле реки видна маленькая избушка и груда вещей.

Расположена «хижина дяди Тома» недалеко от маленькой церкви возле Макдональдса на Победе.

Хотя ничего хорошего в жизни на улице нет, но владельцы жилья пытались сделать свое проживание максимально комфортным, обустроили себе спальные места и сделали импровизированное освещение.

Скорее всего, это летнее жилье и с наступлением холодов бездомным придется искать более теплый вариант для ночевки.

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