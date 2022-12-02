Хижина дяди Тома: на Победе бездомные обустроили на набережной жилье

На набережной бездомные обустроили собственное жилье. В зарослях возле реки видна маленькая избушка и груда вещей.
Расположена «хижина дяди Тома» недалеко от маленькой церкви возле Макдональдса на Победе.
Хотя ничего хорошего в жизни на улице нет, но владельцы жилья пытались сделать свое проживание максимально комфортным, обустроили себе спальные места и сделали импровизированное освещение.
Скорее всего, это летнее жилье и с наступлением холодов бездомным придется искать более теплый вариант для ночевки.
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Яна Юхименко
Автор:
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