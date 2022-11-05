Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ

В Днепре кардиохирурги извлекли обломок из сердца бойца.

Как сообщили в КП «ДОКЦКК»ДОР», на этот раз им пришлось лечить 33-летнего бойца ВСУ.

Бойца привезли в реанимационное отделение ночью. У него огнестрельное осколочное ранение левой половины грудной клетки. Медики диагностировали осколочное поражение полости перикарда с наличием постороннего тела.

Во время операции кардиохирурги обнаружили повреждение левого желудочка сердца. Пришлось перевести мужчину на аппарат искусственного кровообращения, чтобы вытащить отломок из сердца. Кроме того, медики изъяли пулю из стенки грудной клетки пациента.

Теперь у боя все шансы на долгую счастливую жизнь.

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