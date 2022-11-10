Хвалили РФ, пока их обстреливали россияне: на Днепропетровщине поймали двух сторонников оккупантов

В Днепропетровской области задержали пророссийских агитаторов.

Об этом сообщили в СБУ в Днепропетровской области.

По словам правоохранителей, жительница Покрова на Никопольщине и житель Новомосковска в соцсетях активно продвигали пророссийскую пропаганду. Они оправдывали действия оккупантов и призывали к власти в Украине, отрицали факт агрессии против своей страны и хвалили русских солдат.

Жительница Никопольщины хвалила россиян, пока те каждый день стреляли по ее землякам.

Теперь их подозревают в коллаборционизме. Судьбу обоих решит суд.

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