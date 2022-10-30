Художник из Днепра предсказал бавовну в Севастопольском порту

Картины художника из Днепра уже в третий раз становятся пророческими. На этот раз он предусмотрел хлопок в Севастополе.

Сергей Бурбело – художник из Днепра. Известен он своими пророческими картинами о бавовне на Крымском мосту и сгоревшем крейсере «Москва». Все началось весной, когда за три недели до того, как флагман русского Черноморского флота стал подводным кораблем, Сергей нарисовал картину, где горели русские корабли.

Тогда Сергей решил не останавливаться и нарисовал горящий Крымский мост. И вот в октябре бавовна случилась и там.

Не поверите, но и третья картина днепровского художника стала пророческой. Несколько недель назад Сергей нарисовал горящую «Севастопольскую бухту» и субботним утром 29 октября хлопок посетил Севастополь.

Теперь ждем от художника горящий Кремль?

Взрывы в Севастополе

А вот относительно причин взрывов в Севастополе, то здесь пока официальной версии нет.

Так называемое минубивство РФ заявило, что ВСУ атаковали беспилотниками бухту в Севастополе. Генштаб эту информацию не подтвердил, а спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк отметила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

Пока официального подтверждения нет, но есть точно понимание, что при страхе прихода «боевых насекомых» и использовании против них агрессивной системы ПВО (когда по комарам бьют С-300) может быть абсолютно обратная реакция, — отметила она.

Британская миноборона считает, что это провокация россиян. Тем более, российская сторона позже заявила, что выходит из зернового соглашения из-за «террористического акта со стороны Украины».

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