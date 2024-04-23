Художественный музей в Днепре будет украшать уникальная лазерная инсталляция: детали

Днепряне смогут увидеть уникальную инсталляцию.

Команда Expolight из Днепра к 110-летию Днепровского художественного музея подготовила уникальную световую инсталляцию. Об этом сообщили Влада Миколюк.

Музей один из старейших в Украине и имеет в своей коллекции более 10 тысяч уникальных произведений живописи, графики скульптуры и декоративно-прикладных предметов локальных и иностранных художников XVl — XXl века.

В честь 110-летия музея студия светового дизайна Kabluka Light & Digital Sculptures разработала для фасада уникальную инсталляцию «Душа». Это кастомные стеклянные фильтры с особым каустическим лазером с подвижными механизмами.

Увидеть инсталляцию своими глазами можно с 30 апреля и до 26 мая. Будут ее показывать в вечернее время. Презентация пройдет 29 апреля, но в этот день вход ограничен.

После 26 мая инсталляция «Душа» поедет в Швейцарию, где будет представлять Украину на одном из самых престижных мероприятий по дизайну Zurich Desigh Week.

Expolight и Kabluka Light & Digital Sculptures ранее уже создавали инсталляции для Днепра. Тогда остатки старых заводских труб на левом берегу превратили в световой лотос.

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