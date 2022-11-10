Хранил наркотики и оружие: в Кривом Роге у мужчины нашли запрещенные предметы

В Кривом Роге мужчина хранил большое количество наркотиков и оружия.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

В квартире 28-летнего мужчины нашли 80 пакетиков с каннабисом, 17 трубочек с метамфетамином, 8 стеклянных банок разного объема с наркотиками, орудие для фасовки наркотиков и электронные весы.

Также у него изъяли самодельное ружье, травматический пистолет, револьвер и патроны разного калибра.

Известно, что мужчина ранее был осужден. Все изъятое при обыске отправили на исследование, а задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители планируют открыть еще одно дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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