Хотят подключить в Крым: ЗАЭС снова полностью обесточена из-за обстрелов оккупантов

ЗАЭС снова обесточена и работает на генераторах из-за обстрелов россиян.

Из-за обстрелов 2 ноября повреждены две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов. В режиме полного отсутствия топливного электричества для дизель-генераторов хватит на 15 суток.

В настоящее время схему питания собственных потребностей ЗАЭС оптимизировали, работают 9 дизель-генераторов. Пятый и шестой энергоблоки, которые были в горячем состоянии, переводят в холодное состояние, сообщает Энергоатом.

Позже в Энергоатоме отметили, что это очередная попытка оккупантов переподключить ЗАЭС к оккупированному Крыму и Донбассу. Они планируют провести ремонт уничтоженных высоковольтных линий и переподключить их в Крым.

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