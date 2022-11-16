Хотят активировать 4 статью: Польша инициировала созыв Совета НАТО

Послы стран НАТО проведут экстренную встречу по просьбе Польши на основании ст. 4 устава альянса. Об этом в среду, 16 ноября, сообщило Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Согласно статье 4 учредительного договора НАТО, члены могут затронуть любой вопрос, который вызывает беспокойство, особенно связанное с безопасностью любой страны-члена.
Напомним, вчера в польской деревне Пшеводов Люблинского воеводства на границе с Украиной упали две российские ракеты. Они попали в зерносушилки. Два человека погибли.
Польский МИД подтвердил, что упавшие ракеты являются российскими, поэтому вызвали для объяснений посла РФ. Со своей стороны президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет убедительных доказательств того, кто запустил ракету. Продолжается следствие.
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