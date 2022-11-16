Хотели зарядить телефон: под Днепром трое детей отравились парами бензина

Трое мальчиков от 10 до 16 лет попали в больницу в Днепре. Как рассказала мама двух из них, семья живет в Сурско-Литовском в частном доме. Не так давно семья приобрела бензиновый генератор, пишет Информатор. Вчера 15 ноября, когда исчез свет, его включили в летней кухне.
Позже к двум мальчикам пришел их 16-летний сосед, дружащий с братьями. Он попросил зарядить мобильный телефон. Школьники согласились и ушли в летнюю кухню, чтобы включить генератор. Дети провели там около 40 минут. В какой-то момент им стало плохо. Они рассказали маме, что чувствуют тошноту и головокружение.
Мальчиков забрали в больницу в Днепре. Предварительно дети отравились парами бензина.
Читайте также:
Автор:
В Днепре можно бесплатно стать клоуном и научиться фокусам.
На Днепр движется непогода.
В Днепре неадекватный мужчина бросается на прохожих.
В Павлограде на Днепропетровщине поставят праздничную елку в городе.
В Днепре можно бесплатно стать клоуном и научиться фокусам.
На Днепр движется непогода.
В Днепре есть 8 неофициальных кладбищ, где люди хоронят своих домашних питомцев. Часть из них расположена на левом, а часть – на правом берегу. Все они являются нелегальными.
В Днепре неадекватный мужчина бросается на прохожих.
В Павлограде на Днепропетровщине поставят праздничную елку в городе.
Теперь в Днепре есть сквер, названный в честь погибшего защитника Максима Семенова.
Плавание успокаивает нервную систему и помогает снять стресс, а также напоминает о летних днях. Если в теплое время года поплавать можно было в реках области. То с наступлением холодов делать это проблематично. Поэтому на помощь приходят крытые бассейны в фитнес-центрах.…
Сегодня, 16 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.
В Днепре появился проспект Леси Украинки.
В Днепре спасают 70-летнего дедушку, которому вражеская мина, залетев в квартиру, перебила обе ноги.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!