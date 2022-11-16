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Хотели зарядить телефон: под Днепром трое детей отравились парами бензина

Сегодня 16:18
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В Днепре лечат троих мальчиков, отравившихся парами бензина.

Новости Днепра про Хотели зарядить телефон: под Днепром трое детей отравились парами бензина

Трое мальчиков от 10 до 16 лет попали в больницу в Днепре. Как рассказала мама двух из них, семья живет в Сурско-Литовском в частном доме. Не так давно семья приобрела бензиновый генератор, пишет Информатор. Вчера 15 ноября, когда исчез свет, его включили в летней кухне.

Позже к двум мальчикам пришел их 16-летний сосед, дружащий с братьями. Он попросил зарядить мобильный телефон. Школьники согласились и ушли в летнюю кухню, чтобы включить генератор. Дети провели там около 40 минут. В какой-то момент им стало плохо. Они рассказали маме, что чувствуют тошноту и головокружение.

Мальчиков забрали в больницу в Днепре. Предварительно дети отравились парами бензина.

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