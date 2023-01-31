Хотели, чтобы их «освободили от нацизма»: на Днепропетровщине задержали двух пророссийских агитаторов

Так, по словам СБУ, в Каменском задержали двух местных жителей, распространявших российскую пропаганду.
Мужчина, ранее работавший в одном из обслуживающих предприятий Днепропетровщины, тесно общается с друзьями из РФ. На своей странице в соцсетях он распространяет антиукраинские материалы и призывает к поддержке оккупационного режима.
Еще одна жительница Каменского, ранее работавшая на объекте критической инфраструктуры, увлеклась идеями русского мира и распространяла антиукраинские материалы. Она призвала освободить ее от украинского нацизма.
Оба задержаны, а во время обысков изъяли телефоны и технику, с помощью которой они распространяли вражеские месседжи.
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