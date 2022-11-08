Хотелось скрыть: сотрудница рассказала об инциденте с вооруженным мужчиной в гостинице в Днепре

Во вторник, 8 ноября, возле отеля на Рабочей были замечены полицейские. Оказалось, что их вызвали потому, что внутри здания находился человек с оружием.

По информации от сотрудницы отеля, мужчина является гражданином другой страны, он не знает украинского языка. Он заполнил анкету и неожиданно выбежал от стойки администратора.

Женщина заметила у него предмет, похожий на пистолет. Она испугалась и сказала коллеге вызвать полицию. По ее словам, мужчина, казалось, хотел от кого-то скрыться.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли и задержали его. На место происшествия была вызвана следственная группа. Все обстоятельства установливаются.

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