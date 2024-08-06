Хотел отомстить соседу: в Кривом Роге подросток поджег голубятню

В Кривом Роге подросток поджег голубятню.
Об этом пишут местные СМИ.
Таким образом парень решил отомстить своему соседу, якобы избившему его кота.
В результате возгорания были полностью уничтожены сарай, сама голубятня и птицы, проживавшие внутри: 113 взрослых особей и 15 птенцов.
На суде своей вины парень не признал. Ему дали два года испытательного срока, а также выписали возмещение владельцу уничтоженного имущества в размере 130 тысяч гривен.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина поджег дом соседа с людьми внутри, чтобы отомстить.
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