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«Хотела обнять, но не разрешили» : мать подозреваемого в убийстве Фарион жителя Днепра о задержании

Сегодня 12:58
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Мать днепрянина, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, рассказала детали задержания.

Новости Днепра про

Мать 18-летнего жителя Днепра, подозреваемого в убийстве Фарион, Елена, поделилась деталями задержания сына.

Об этом пишет телеканал «Днепр TV«.

По словам женщины, на момент убийства языковеда парень путешествовал по городам Западной части Украины и проводил время с друзьями. Ирину Фарион в семье никогда не упоминали, для них она была «неизвестной фигурой».

Елена рассказала детали того дня, когда спецназовцы задержали ее сына.

На самом деле я находилась дома, но меня обманом выманили из дома и забрали ключи.Я спрашивала, что происходит, но никто не мог объяснить. Мы целый час стояли на улице, не понимая, что это за перехват. Я была в полном смущении. Когда я спросила полицейских о своих ключах, они ответили, что у моего сына. И я поняла, что он меня обманул, забрав таким образом ключи, – говорит женщина.

По ее словам, когда она вернулась в квартиру, заметила, что «все было разбито и открыто», а Вячеслав уже стоял в наручниках.

Тогда Елене сообщили, что ее сын был задержан из-за подозрения в убийстве, на тот момент она не предполагала, что речь идет о смерти Ирины Фарион.

Он сказал, что любит меня и отца. И сказала ему, что люблю его. Хотела обнять, но не разрешили. Я заподозрила, что здесь что-то не так, может быть, ошибка или подстава, – говорит она.

Соседи Вячеслава всегда видели в нем послушного и активного парня, который никогда не отважился бы на подобное преступление.

Как рассказала его мать, парень за неделю до поездки трижды посещал разные города в западной части Украины, в частности, Тернополь и Львов.

Из-за изменений в планах его друзей, он неоднократно менял местонахождение. Например, кто-то не мог приехать во Львов, а кто-то в другой город. Я не знаю всех деталей этих изменений, – говорит она.

Женщина прибыла в Тернополь, думая, что он находится там, однако впоследствии узнала, что парень находился во Львове.

В последний раз она видела сына 25 июля, после этого – суд. По ее словам, свидание с ним не разрешили, смогла увидеть сына только в телевизоре во время судебного заседания.

Он всегда был уверен в себе, прямым и честным, никогда не уклонялся. У него было своеобразное чувство юмора. Помню, когда на вопрос «Ты что, язык проглотил?» он показал его. И именно таким я вижу своего сына: когда нужно действовать, он действует, не зацикливаясь на пустых разговорах, – прокомментировала Елена недавний случай во время заседания.

В настоящее время она собирает средства на адвоката для дальнейшего доказывания невиновности парня.

Напомним, мать подозреваемого в убийстве жителя Днепра рассказала СМИ, что на фотографиях — не ее сын.

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