Хороший знак: посреди Никополя бродит ручной аист (ФОТО)

По улицам Никополя бродит аист.

Днем 19 марта в Никополе заметили аиста.

Птица бродила по улицам Никополя и любезно позволял людям себя фотографировать.

Видели пернатого путешественника посреди одной из улиц, где тот важляжно разгуливал по дороге.

Видели аиста также в местном парке, где птица искала чем поживиться.

Крылатый красавец совсем не боялся людей, поэтому позволил сфотографировать себя вблизи.

В комментариях под сообщением в соцсетях люди отмечают, что появление аиста – хороший знак, и скоро будет мир.

В то же время горожане боятся за птицу, поскольку есть немало людей, которые могут сбить пернатого на дороге. Также в Никополе сейчас опасно из-за постоянных «прилетов».

Заметим, что это не в первый раз, когда на Днепропетровщине появляются «ручные» аисты. Ранее птица из Пятихаток стала звездой соцсетей, после того, как на протяжении недели провожала людей на местном вокзале. Крылатый красавец потом посетил соседнее село, где как раз устроили народные гуляния.

Напомним, в Днепре аист заселился в «квартиру», которую для него построили люди, вместо уничтоженного гнезда.

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