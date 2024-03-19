Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Хороший знак: посреди Никополя бродит ручной аист (ФОТО)

Сегодня 17:14
просмотров

По улицам Никополя бродит аист.

Новости Днепра про Хороший знак: посреди Никополя бродит ручной аист (ФОТО)

Днем 19 марта в Никополе заметили аиста.

Птица бродила по улицам Никополя и любезно позволял людям себя фотографировать.

Видели пернатого путешественника посреди одной из улиц, где тот важляжно разгуливал по дороге.

Новости Днепра про Хороший знак: посреди Никополя бродит ручной аист (ФОТО)

Видели аиста также в местном парке, где птица искала чем поживиться.

Крылатый красавец совсем не боялся людей, поэтому позволил сфотографировать себя вблизи.

Новости Днепра про Хороший знак: посреди Никополя бродит ручной аист (ФОТО)

В комментариях под сообщением в соцсетях люди отмечают, что появление аиста – хороший знак, и скоро будет мир.

В то же время горожане боятся за птицу, поскольку есть немало людей, которые могут сбить пернатого на дороге. Также в Никополе сейчас опасно из-за постоянных «прилетов».

Новости Днепра про Хороший знак: посреди Никополя бродит ручной аист (ФОТО)

Заметим, что это не в первый раз, когда на Днепропетровщине появляются «ручные» аисты. Ранее птица из Пятихаток стала звездой соцсетей, после того, как на протяжении недели провожала людей на местном вокзале. Крылатый красавец потом посетил соседнее село, где как раз устроили народные гуляния.

Напомним, в Днепре аист заселился в «квартиру», которую для него построили люди, вместо уничтоженного гнезда.

Читайте также:

Новости Днепра про Хороший знак: посреди Никополя бродит ручной аист (ФОТО)Українська Новости Днепра про Хороший знак: посреди Никополя бродит ручной аист (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на улице Роторной у остановки умер человек: детали от полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 17:49
    В Днепре на улице Роторной у остановки умер человек: детали от полиции

    В Днепре в Самарском районе города на остановке нашли тело…

    Как в Днепре выглядит дом на продажу за 117 млн грн: метровые люстры и каркас на понтоне (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:33
    Как в Днепре выглядит дом на продажу за 117 млн грн: метровые люстры и каркас на понтоне (ФОТО)

    В Днепре несколько десятков домов продается по цене в миллионы…

    Экстремальное спасение: в Кривом Роге залезшего на высокое дерево котика «стряхивали» вниз
    Новости Днепра
    Сегодня 16:08
    Экстремальное спасение: в Кривом Роге залезшего на высокое дерево котика «стряхивали» вниз

    В Кривом Роге спасатели оригинально сняли котика с дерева.

    В Днепре аист заселился в «квартиру», которую для него построили люди, вместо уничтоженного гнезда.
    Новости Днепра
    Сегодня 15:20
    В Днепре аист заселился в «квартиру», которую для него построили люди, вместо уничтоженного гнезда.

    Аист из Днепра "заселился" в свою новую "квартиру".

    Последние новости

    После войны восстанавливать Криворожье хочет Люксембург
    После войны восстанавливать Криворожье хочет Люксембург

    Устранять последствия российской агрессии в Криворожском районе может Люксембург.

    Сегодня 18:40
    0
    просмотров
    В Днепре на улице Роторной у остановки умер человек: детали от полиции
    В Днепре на улице Роторной у остановки умер человек: детали от полиции

    В Днепре в Самарском районе города на остановке нашли тело мужчины.

    Сегодня 17:49
    0
    просмотров
    Как в Днепре выглядит дом на продажу за 117 млн грн: метровые люстры и каркас на понтоне (ФОТО)
    Как в Днепре выглядит дом на продажу за 117 млн грн: метровые люстры и каркас на понтоне (ФОТО)

    В Днепре несколько десятков домов продается по цене в миллионы гривен. Как правило, в придачу к таким домам идут огромные участки земли, а в самих зданиях есть все: от личной котельной до спа-центра и спортивного зала. Площадь этих домов может…

    Сегодня 17:33
    4
    просмотров
    В Днепре 5 трамвай курсирует по сокращенному маршруту
    В Днепре 5 трамвай курсирует по сокращенному маршруту

    В Днепре задержано движение 5 трамвая.

    Сегодня 16:33
    1
    просмотров
    Экстремальное спасение: в Кривом Роге залезшего на высокое дерево котика «стряхивали» вниз
    Экстремальное спасение: в Кривом Роге залезшего на высокое дерево котика «стряхивали» вниз

    В Кривом Роге спасатели оригинально сняли котика с дерева.

    Сегодня 16:08
    4
    просмотров
    В Днепре аист заселился в «квартиру», которую для него построили люди, вместо уничтоженного гнезда.
    В Днепре аист заселился в «квартиру», которую для него построили люди, вместо уничтоженного гнезда.

    Аист из Днепра "заселился" в свою новую "квартиру".

    Сегодня 15:20
    3
    просмотров
    В водоеме под Кривым Рогом нашли мертвым пропавшего 52-летнего мужчину
    В водоеме под Кривым Рогом нашли мертвым пропавшего 52-летнего мужчину

    Все обстоятельства выясняют правоохранители.

    Сегодня 15:10
    13
    просмотров
    Как 100 лет назад выглядел сквер Героев в Днепре: уникальные фото
    Как 100 лет назад выглядел сквер Героев в Днепре: уникальные фото

    Сквер Героев один из самых старых зеленых уголков Днепра. Заложили его почти 100 лет назад. До этого на его месте была Тюремная площадь и находилась окраина города.

    Сегодня 15:00
    5
    просмотров
    В Днепре мужчина украл бензопилу у коммунальщиков: подробности от полиции
    В Днепре мужчина украл бензопилу у коммунальщиков: подробности от полиции

    Злоумышленника оперативно разыскали!

    Сегодня 14:36
    5
    просмотров
    В центре Днепра перекроют дорогу и тротуар: когда и где
    В центре Днепра перекроют дорогу и тротуар: когда и где

    В Днепре анонсировали перекрытие дорог и улиц.

    Сегодня 14:03
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх