Хорошие новости: ВСУ ликвидировали почти 1000 оккупантов за сутки

С 24 февраля 2022 года в Украине погибло около 128 420 российских солдат, 920 из них — за последние сутки.
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