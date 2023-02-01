Хорошие новости: ВСУ ликвидировали почти 1000 оккупантов за сутки

С 24 февраля 2022 года в Украине погибло около 128 420 российских солдат, 920 из них — за последние сутки.

У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 1 лютого дані щодо втрат російської армії у війні проти України.

В среду, 1 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают…

27 березня, чоловік викрав 0,7 л текіли та три пачки…

Житель Каменского растопил печь на даче и едва не погиб…

Соседи пришли на помощь: в Каменском мужчина отравился угарным газом Житель Каменского растопил печь на даче и едва не погиб от отравления угарным газом. Об этом на своей Facebook-странице сообщила на заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева. просмотров

И себе, и любимцу: житель Днепропетровщины украл текилу и корм для кота 27 березня, чоловік викрав 0,7 л текіли та три пачки корму для дорослих котів. Потім він вийшов через касу, не сплативши за товар. просмотров

Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, — Генштаб Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 31 января отбили 8 атак врага в Донецкой области. просмотров

Берегите себя: в Днепре за сутки зафиксированы 23 новых случая коронавируса В Днепре за сутки с 30 на 31 января зафиксировали 23 случая заболевания коронавирусом. просмотров

С сегодняшнего дня в коммунальных автобусах Днепра заработает безналичная оплата С 1 февраля в коммунальных автобусах Днепра можно будет рассчитаться без наличных денег. просмотров

Дети будут ездить с комфортом: Днепру из Кельна передали современные школьные автобусы Днепр получил города-побратима Кёльна два школьных автобуса для выездов на образовательные или соревнования мероприятия или олимпиады. просмотров