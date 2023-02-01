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Хорошие новости: ВСУ ликвидировали почти 1000 оккупантов за сутки

Сегодня 10:00
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У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 1 лютого дані щодо втрат російської армії у війні проти України.

Новости Днепра про Хорошие новости: ВСУ ликвидировали почти 1000 оккупантов за сутки

С 24 февраля 2022 года в Украине погибло около 128 420 российских солдат, 920 из них — за последние сутки. 

Потери российской армии в технике:

  • танков ‒ 3209 (+8),
  • боевых бронированных машин — 6382 (+4),
  • артиллерийских систем — 2207 (+10),
  • РСЗО — 458 (+4),
  • средства ПВО — 221 (+0),
  • самолетов — 293 (+0),
  • вертолетов — 284 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+0),
  • крылатые ракеты — 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5061 (+13),
  • специальная техника — 200 (+0).

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Новости Днепра про Хорошие новости: ВСУ ликвидировали почти 1000 оккупантов за суткиУкраїнська Новости Днепра про Хорошие новости: ВСУ ликвидировали почти 1000 оккупантов за суткиРусский

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