Хорошие новости: с 27 января в Днепре возобновляет работу электротранспорт

О количестве транспорта и маршрутах будет сообщено дополнительно.
Напомним, в последнее время технические рейсы электротранспорта прекратили курсировать в Днепре из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях.Надежда Захарченко
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