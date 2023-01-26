Хорошие новости: с 27 января в Днепре возобновляет работу электротранспорт

Напомним, в последнее время технические рейсы электротранспорта прекратили курсировать в Днепре из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях.

О количестве транспорта и маршрутах будет сообщено дополнительно.

С пятницы, 27 января, в Днепре снова выйдут на технические рейсы трамваи и троллейбусы.

Попадания врага были зафиксированы в 11 регионах.

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