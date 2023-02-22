Хорошие новости: пограничники отразили два штурма россиян под Бахмутом

Об этом сообщает Госпрогранслужба.
«Оператори БПЛА визначили маршрут руху противника та координати захоплених ним об’єктів. Танкісти ЗСУ знищили споруду, де перебували окупанти — щонайменше п’ятеро ліквідовано», — йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що прикордонники-мінометники обстріляли ворожі сили перед оборонними позиціями і знищили 20 загарбників.
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