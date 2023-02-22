Хорошие новости: пограничники отразили два штурма россиян под Бахмутом

«Оператори БПЛА визначили маршрут руху противника та координати захоплених ним об’єктів. Танкісти ЗСУ знищили споруду, де перебували окупанти — щонайменше п’ятеро ліквідовано», — йдеться в повідомленні.

Об этом сообщает Госпрогранслужба .

Украинские пограничники отбили два вражеских штурма на Бахмутском направлении. В результате боевой работы ликвидированы по меньшей мере 25 российских захватчиков.

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