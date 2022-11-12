Хорошие новости: как прошли 262 сутки войны на Днепропетровщине

Как этот день прошел в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
По его словам, у нас сегодня было спокойно. На Днепропетровщине в течение дня вражеские обстрелы не зафиксированы.
Пусть вечер и ночь будут такими же тихими. Украина победит, – написал Николай Лукашук.
Напомним, ранее мы писали, что спасательницу из Днепра Евгению Дудку навестила в больнице Тина Кароль.
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