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Ходил с большим котом: в Днепре журналист под хмельком стрелял из пистолета

Сегодня 20:15
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В Днепре молодой человек с удостоверением журналиста стрелял из пистолета посреди улицы.

Новости Днепра про Ходил с большим котом: в Днепре журналист под хмельком стрелял из пистолета

Инцидент произошел 14 декабря на улице Шинной. Местные жители позвонили в полицию и сообщили о молодом человеке, который держал большого кота и стрелял в воздух. Мужчина выстрелил трижды, пишет «Репортер».

Приехав по вызову, патрульные увидели 24-летнего днепрянина. Во время обыска у него обнаружили травматический пистолет и 17 патронов. Молодой человек имел при себе удостоверение журналиста-корреспондента журнала и разрешение на оружие.

Мужчина вел себя агрессивно, поэтому его задержали и доставили в участок для выяснения всех обстоятельств.

Новости Днепра про Ходил с большим котом: в Днепре журналист под хмельком стрелял из пистолета

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Новости Днепра про Ходил с большим котом: в Днепре журналист под хмельком стрелял из пистолетаУкраїнська Новости Днепра про Ходил с большим котом: в Днепре журналист под хмельком стрелял из пистолетаРусский

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