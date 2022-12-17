Ходил с большим котом: в Днепре журналист под хмельком стрелял из пистолета

Инцидент произошел 14 декабря на улице Шинной. Местные жители позвонили в полицию и сообщили о молодом человеке, который держал большого кота и стрелял в воздух. Мужчина выстрелил трижды, пишет «Репортер».
Приехав по вызову, патрульные увидели 24-летнего днепрянина. Во время обыска у него обнаружили травматический пистолет и 17 патронов. Молодой человек имел при себе удостоверение журналиста-корреспондента журнала и разрешение на оружие.
Мужчина вел себя агрессивно, поэтому его задержали и доставили в участок для выяснения всех обстоятельств.
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