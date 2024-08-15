«Хочу внука, похожего на сына»: родители военного, лежащего в коме в больнице Днепра, просят разрешить использование его биоматериала

В больнице Мечникова в Днепре собрали консилиум для решения вопроса использования биоматериала военного, мозг которого умер.

Родители военного, мозг которого умер, попросили его биоматериал.

О женщине, потерявшей сына, рассказал гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Я хочу внука, похожего на сына… Это говорит мама Героя, сын которой с ранением головы (кома 3), в реанимации Мечникова. КТ вторичная ишемия головного мозга. Нейрохирурги как хрустальную вазу осматривают ранения, боясь каждым движением привести к гибели Героя. Прогноз, к сожалению, неутешительный – мозг умер, – говорится в сообщении Сергея Рыженко.

После того, как врачи рассказали о последствиях ранения, у родителей не осталось никакой надежды на то, что сын когда-нибудь проснется. Именно поэтому после разговора со специалистами у них была только единственная просьба — дать возможность взять пункцию спермы сына, чтобы родилась новая жизнь.

Важно также отметить, что девушка, с которой встречался тяжелораненый Герой, согласилась выносить и родить ребенка любимого.

Именно поэтому в больнице собрали консилиум с участием юристов.