«Хочу внука, похожего на сына»: родители военного, лежащего в коме в больнице Днепра, просят разрешить использование его биоматериала

Родители военного, мозг которого умер, попросили его биоматериал.
О женщине, потерявшей сына, рассказал гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.
Я хочу внука, похожего на сына… Это говорит мама Героя, сын которой с ранением головы (кома 3), в реанимации Мечникова. КТ вторичная ишемия головного мозга. Нейрохирурги как хрустальную вазу осматривают ранения, боясь каждым движением привести к гибели Героя. Прогноз, к сожалению, неутешительный – мозг умер, – говорится в сообщении Сергея Рыженко.
После того, как врачи рассказали о последствиях ранения, у родителей не осталось никакой надежды на то, что сын когда-нибудь проснется. Именно поэтому после разговора со специалистами у них была только единственная просьба — дать возможность взять пункцию спермы сына, чтобы родилась новая жизнь.
Важно также отметить, что девушка, с которой встречался тяжелораненый Герой, согласилась выносить и родить ребенка любимого.
Именно поэтому в больнице собрали консилиум с участием юристов.
Вопрос использования биоматериала в случае гибели был и остается юридически серой зоной. Ни в одном законе не прописаны ни разрешения, ни запреты, – написал Сергей Рыженко.
По словам врача, обычно во время криоконсервации клиники подписывают как можно больше документов, в том числе материальную доверенность на жену или партнершу. Кроме того, в договорах прописывают варианты, кто может пользоваться биоматериалом в случае потери дееспособности человека.
Согласно законопроекту от 30 января 2024 №10448 репродуктивные клетки погибшего военного можно хранить в течение трех лет бесплатно. Удлинение хранения возможно только за счет других лиц. Благодаря этому Закону, после рождения ребенка погибший признается отцом (или матерью) ребенка.
Однако в законопроекте есть некоторые нюансы: учитывается последняя воля умершего в виде унифицированного заявления. Волеизъявления должны быть удостоверены нотариально.
К сожалению, в случае отсутствия Нотариального документа забор биоматериала и его использование запрещено.
Очень хотим, чтобы все мамочки, все женщины тяжелораненных Героев имели право и возможность родить маленького украинца и сохранить династию отважных воинов, — отметил Сергей Рыженко.
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