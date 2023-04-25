«Хеппи энда не будет»: оккупанты в Запорожской области раскопали сибирскую язву

Об этом сообщает в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По данным Федорова, во время подготовки окопов оккупанты случайно разрыли скотомогильник и подцепили сибирскую язву.

В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.

По данным мэра, двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали и вывезли в неизвестном направлении.

«Даже украинская земля оттесняет оккупантов. Хеппи энда им точно не будет», — заявил он.