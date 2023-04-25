«Хеппи энда не будет»: оккупанты в Запорожской области раскопали сибирскую язву

Об этом сообщает в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По данным Федорова, во время подготовки окопов оккупанты случайно разрыли скотомогильник и подцепили сибирскую язву.
В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.
По данным мэра, двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали и вывезли в неизвестном направлении.
«Даже украинская земля оттесняет оккупантов. Хеппи энда им точно не будет», — заявил он.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 25 апреля, россияне ударили артиллерией по Никопольскому району. Жителей…
в больницу в Днепре из Каменского доставили 10-летнего мальчика. У…
В Днепропетровской области на Каменском водохранилище мужчина наловил рыбы почти…
Очееееередь...
Движение усложнено, планируйте свой маршрут!
Сегодня, 25 апреля, россияне ударили артиллерией по Никопольскому району. Жителей призвали находиться в укрытиях.
в больницу в Днепре из Каменского доставили 10-летнего мальчика. У него диагностировали подкапсульный разрыв селезенки.
В Днепропетровской области на Каменском водохранилище мужчина наловил рыбы почти на 60 тысяч гривен ущерба.
РФ ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. Украинские военные отразили 36 вражеских атак и уничтожили радиолокационную станцию оккупантов.
Очееееередь...
Сегодня в Днепре открылись McDonald's. Но не все.
В городе Блэкпул в Великобритании состоялись открытые международные соревнования по спортивному танцу WDC AL European Championships 2023.
В "Дії" доработали сервис, который позволяет поделиться техпаспортом на автомобиль, и добавили возможность отменить шеринг.
В Днепре ищут пожилую женщину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!