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Хатико из Днепра, подпирающую столб на Европейке, начали оскорблять

Сегодня 19:25
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Девушку начали оскорблять.

Новости Днепра про Хатико из Днепра, подпирающую столб на Европейке, начали оскорблять

Девушка в черном, каждый день приходящая к столбу на Европейской площади, снова в центре внимания горожан. Несколько недель назад она исчезла, но вчера ее заметили на привычном месте. Но похоже присутствие барышни мешает прохожим, которые начали ее оскорблять.

На видео зафиксирован один из таких моментов. Проходившая мимо женщина специально столкнулась с девушкой и выразила свое недовольство тем, что незнакомка стоит посреди площади. Хотя на самом деле она никому не мешает, и люди могут спокойно пройти этот участок.

Напомним, ранее мы писали, что Хатико из Днепра вернулась, но интерес к ней пропал (ФОТО)

Заметим, что никто до сих пор не знает истинную причину, почему барышня приходит на это место. Одни говорят, что это социальный эксперимент, другие – что она так решила стать популярной. Кто-то подозревает, что горожанка страдает психическими расстройствами.

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