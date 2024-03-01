Харкавшему в патрульных блогеру из Днепра вынесли приговор

Днепровского блогера, который известен тем, что плевался у патрульных в Харькове, осудили.

Речь идет об одиозном блогере Виталие Санжакове, более известном под ником Vitos Dnepr, который еще зимой 2021 года попал в скандал, когда плюнул в патрульных в Харькове.

Виталий называет себя борцом с произволом стражей порядка, однако запомнился блогер тем, что плюнул в патрульного, который вполне законно исполнял свои служебные обязанности.

На днях Киевский районный суд Харькова признал 41-летнего блогера из Днепра виновным в факте угрозы насилия в отношении работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей и приговорил его к двум годам лишения свободы.

Пока что приговор не вступил в законную силу, поскольку обвиняемый имеет право на его обжалование в апелляционном суде.

Как напомнили в прокуратуре, конфликт между полицией и автоблогерами произошел еще 5 декабря 2021 года. Тогда полиция остановила автомобиль из-за отсутствия на нем номеров. На помощь к товарищу приехали другие «инфлюэнсеры», среди которых был и Vitos Dnepr.

Блогеры начали вести себя дерзко, разговаривали на повышенных тонах. Виталий Санжаков начал светить правоохранителю в лицо прожектором, который тот просил убрать.

После этого Виталий плюнул патрульному лицу и спросил, как в таком случае может ответить сам правоохранитель. В прокуратуре отметили, что такими действиями блогер провоцировал правоохранителя к применению силы.

Своей вины в суде «Витос» так и не признал. Впереди еще обжалование приговора, но, скорее всего, блогеру придется сидеть в тюрьме.

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