Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали интересные факты о мосте на Монастырский остров.
Монастырский остров – одно из самых популярных мест отдыха среди жителей Днепра. Добраться к нему можно либо на каяке или сапе, либо через мост, примыкающий к парку Шевченко.
Мост был не всегда, до того как была построена Днепро ГЕС пройтись до острова можно было практически по суше – к нему вел другой небольшой остров. По этому острову жители Екатеринослава часто перегоняли скот для выпаса на зеленой территории, коей и был остров.
В начале прошлого века для того, чтобы с острова и на остров можно было приехать с повозкой был возведен гужевой мост, но простоял он не долго. Построенный в 1914 году он был разрушен во время Первой мировой войны. Сразу после нее было задумано на месте гужевого построить трамвайный мост, под него даже возвели опоры, но проект остался нереализованным.
В 1954 году появился пешеходный мост.
В начале 2000-х среди молодоженов стало очень модно вешать замочки на мост, которые символизировали вечную любовь. Из-за этого мост начал даже накренился в одну сторону. Видя такую ситуацию местные власти построили у моста скамью влюбленных и дерево счастья и теперь все молодожены вешают замочки именно на них. Но прогуливаясь по мосту можно увидеть что кое-где на его перилах все же появляются большие замки.
Также около 20 лет назад у моста появились ступени, и попасть на Монастырский остров стало возможным не только с «материковой» части парка Шевченко, но и с набережной.
В 2021 году в Днепре заговорили о том, чтобы построить двухуровневый мост вместо пешеходного. На первом уровне должна была быть зона для пешеходов и велотранспорта, на втором – зона для автотранспорта. Но из-за войны планы остались не реализованными.
фото: А. Костюк, Н. Бусыгина
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