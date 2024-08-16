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  • Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в Днепре

Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в Днепре

Сегодня 17:18
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До начала полномасштабного вторжения этот мост хотели реконструировать, так как он находится в плохом состоянии. По нему запрещено свободное движение автомобилей, но еще возможен проезд спецтранспорта. Построили мост 70 лет назад и за это время он не раз менялся.

Новости Днепра про Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали интересные факты о мосте на Монастырский остров.

Монастырский остров – одно из самых популярных мест отдыха среди жителей Днепра. Добраться к нему можно либо на каяке или сапе, либо через мост, примыкающий к парку Шевченко.

Новости Днепра про Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в Днепре

Мост был не всегда, до того как была построена Днепро ГЕС пройтись до острова можно было практически по суше – к нему вел другой небольшой остров. По этому острову жители Екатеринослава часто перегоняли скот для выпаса на зеленой территории, коей и был остров.

В начале прошлого века для того, чтобы с острова и на остров можно было приехать с повозкой был возведен гужевой мост, но простоял он не долго. Построенный в 1914 году он был разрушен во время Первой мировой войны. Сразу после нее было задумано на месте гужевого построить трамвайный мост, под него даже возвели опоры, но проект остался нереализованным.

Новости Днепра про Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в Днепре

В 1954 году появился пешеходный мост.

В начале 2000-х среди молодоженов стало очень модно вешать замочки на мост, которые символизировали вечную любовь. Из-за этого мост начал даже накренился  в одну сторону. Видя такую ситуацию местные власти построили у моста скамью влюбленных и дерево счастья и теперь все молодожены вешают замочки именно на них. Но прогуливаясь по мосту можно увидеть что кое-где на его перилах все же появляются большие замки.

Также около 20 лет назад у моста появились ступени, и попасть на Монастырский остров стало возможным не только с «материковой» части парка Шевченко, но и с набережной.

Новости Днепра про Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в Днепре

В 2021 году в Днепре заговорили о том, чтобы построить двухуровневый мост вместо пешеходного. На первом уровне должна была быть зона для пешеходов и велотранспорта, на втором – зона для автотранспорта. Но из-за войны планы остались не реализованными.

Новости Днепра про Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в Днепре

фото: А. Костюк, Н. Бусыгина

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Новости Днепра про Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в ДнепреРусский

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