Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в Днепре

До начала полномасштабного вторжения этот мост хотели реконструировать, так как он находится в плохом состоянии. По нему запрещено свободное движение автомобилей, но еще возможен проезд спецтранспорта. Построили мост 70 лет назад и за это время он не раз менялся.

Журналисты dnepr.info узнали интересные факты о мосте на Монастырский остров.

Монастырский остров – одно из самых популярных мест отдыха среди жителей Днепра. Добраться к нему можно либо на каяке или сапе, либо через мост, примыкающий к парку Шевченко.

Мост был не всегда, до того как была построена Днепро ГЕС пройтись до острова можно было практически по суше – к нему вел другой небольшой остров. По этому острову жители Екатеринослава часто перегоняли скот для выпаса на зеленой территории, коей и был остров.

В начале прошлого века для того, чтобы с острова и на остров можно было приехать с повозкой был возведен гужевой мост, но простоял он не долго. Построенный в 1914 году он был разрушен во время Первой мировой войны. Сразу после нее было задумано на месте гужевого построить трамвайный мост, под него даже возвели опоры, но проект остался нереализованным.

В 1954 году появился пешеходный мост.

В начале 2000-х среди молодоженов стало очень модно вешать замочки на мост, которые символизировали вечную любовь. Из-за этого мост начал даже накренился в одну сторону. Видя такую ситуацию местные власти построили у моста скамью влюбленных и дерево счастья и теперь все молодожены вешают замочки именно на них. Но прогуливаясь по мосту можно увидеть что кое-где на его перилах все же появляются большие замки.

Также около 20 лет назад у моста появились ступени, и попасть на Монастырский остров стало возможным не только с «материковой» части парка Шевченко, но и с набережной.

В 2021 году в Днепре заговорили о том, чтобы построить двухуровневый мост вместо пешеходного. На первом уровне должна была быть зона для пешеходов и велотранспорта, на втором – зона для автотранспорта. Но из-за войны планы остались не реализованными.

фото: А. Костюк, Н. Бусыгина

Читайте также:

Українська Русский

Автор: