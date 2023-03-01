Густой дым и языки пламени: в Днепре на Сумской горел дом (ФОТО)

Как позже сообщили в ГСЧС, на улице Сумской горел дом. Вызов на линию «101» поступил в 11:05.
На место происшествия оперативно выехали спасатели. Там они установили, что огнем охвачено цокольное помещение и крыша одноэтажного дома.
Возгорание локализовали в 11:45 и ликвидировали в 12:30. Огонь уничтожил внутреннюю отделку стен, окна, двери, отопительное оборудование, имущество внутри и повредил крышу, 4 солнечных батареи. Общая площадь пожара составила 70 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известно.
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Александра Лучка
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