Густой дым и языки пламени: в Днепре на Сумской горел дом (ФОТО)

Сегодня, 1 марта, жители Новокодакского района могли видеть густой дым.

Как позже сообщили в ГСЧС, на улице Сумской горел дом. Вызов на линию «101» поступил в 11:05.

На место происшествия оперативно выехали спасатели. Там они установили, что огнем охвачено цокольное помещение и крыша одноэтажного дома.

Возгорание локализовали в 11:45 и ликвидировали в 12:30. Огонь уничтожил внутреннюю отделку стен, окна, двери, отопительное оборудование, имущество внутри и повредил крышу, 4 солнечных батареи. Общая площадь пожара составила 70 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известно.

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